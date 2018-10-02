Çardak Askeri Lojmanlar kurs binası oluyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan askeri lojmanlar, halk eğitim merkezi bünyesinde açılacak kurslara ev sahipliği yapacak.

Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde yer alan askeri lojmanlar, halk eğitim merkezi bünyesinde açılacak kurslara ev sahipliği yapacak. Belediye personeli tarafından tadilat ve temizlik işlerinin yürütüldüğü binada inceleme yapan Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, " Çardak beldemizdeki askeri lojmanlar belediyemiz tarafından tadilat edilip, Çardak Halk Eğitim Kurslarına verilmek üzere hazırlanıyor. Yer sıkıntısı çeken kursiyerlerimizin rahat çalışmaları için hazırlıklar aralıksız devam ediyor" dedi.