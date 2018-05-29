Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor. Çardak Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilçede toplanan 100’e yakın sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "Belediye ekiplerimiz tarafından sokak hayvanları toplandı. Son derece modern ekipmanlara sahip olan kısırlaştırma aracında uzmanlar tarafından operasyonlar yapıldı. Sokak hayvanlarını kısırlaştırma programına Çardak Hayvan Severler Derneği’nin katılımı ile gerçekleştirdik. Düzenli olarak kısırlaştırma programlarımız devam edecek" dedi.

Başkan Ulaş, seyyar kısırlaştırma aracını gezerek uzmanlar tarafından yapılan operasyonu izledi.