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02 Ocak 2017 10:43

Çardak beldesine 9 milyonluk yatırım

Çardak beldesine 9 milyonluk yatırım

02 Ocak 2017 10:43

Çardak beldesi sahil düzenlemesi kapsamında yapılacak 9 milyonluk proje hayata geçiyor.
Çardak beldesi sahil düzenlemesi kapsamında yapılacak 9 milyonluk proje hayata geçiyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sahil düzenlemesi adı alında yapılacak olan yatırımların proje çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Basri Ulaş açıklamasında "Beldemizdeki sahil düzenleme çalışmaları kapsamında güreş sahası, kültür merkezi, mescit, otel, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişini temsilen denizin içini sal heykeli, iskele düzenlenmesinin yer aldığı 9 milyonluk projeyi hayata geçirtiyoruz. Beldemize vermiş olduğu katkılardan dolayı Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu projeyle beldemiz hem turizm hem de sosyal faaliyetler yönünden gelişme gösterecektir" dedi. Proje çizimleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yrd. Do. Dr. Alper Sağlık, Araştırma Gör. Gülşah Çavuşoğlu, Mimar can Devrim Uysal tarafından hazırlandı.



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