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13 Temmuz 2018 12:25

Çardak’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesinde ilçe mezarlığında yatan Şehit Ahmet Sezgin ile Şehit Bekir Kıvrak’ın kabri ziyaret edilerek, dua edildi.

Çardak’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

13 Temmuz 2018 12:25


Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesinde ilçe mezarlığında yatan Şehit Ahmet Sezgin ile Şehit Bekir Kıvrak’ın kabri ziyaret edilerek dua edildi. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyaretlerde Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Baştürk, Lapseki Yüksek Okul Müdür Vekili Dr. Selin Türkmen, Çardak İlkokulu Müdürü Abdulvasi Çetkin, Çardak Belediye Başkan Vekili Özlem Akansu Yıldız, Çardak Beldesinde İkamet eden Şehit Annesi Ayşe Kıvrak’ı evinde ziyaret etti. Programın devamında Lapseki İlçe Nüfus Müdürü Muhsin Yeğinoğlu ve Nevzat Çetin, Lapseki PTT Müdürü Engin Karaman, Çardak Belediye Başkan Vekili Özlem Akansu Yıldız, Çardak Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ergün Gül, Mahalle Muhtarı Ali Cankara’yı Çardak beldesinde İkamet eden Şehit Ablası Havva Semerci evinde ağırladı. Din görevlileri eşliğinde yapılan kabir ziyaretlerinde şehitlere dualar edildi.




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