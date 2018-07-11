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11 Temmuz 2018 15:33

Çardak’ta hayvan barınağı inşa ediliyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesinde sokak hayvanları için barınak inşa ediliyor.

Çardak’ta hayvan barınağı inşa ediliyor

11 Temmuz 2018 15:33


Lapseki’ye bağlı olan Çardak beldesinde sokak hayvanları için barınak inşa ediliyor. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş yaptığı açıklamada, "Beldemizde bulunan sokak hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan hayvan barınağının çalışmaları başladı. Tamamı 300 metrekare ve 250 metrekare açık alan 50 metrekare kapalı alandan oluşan hayvan barınağı kısa süre içerisinde tamamlanacak. Beldemizdeki sokak hayvanları toplanarak bakımları veteriner eşliğinde yapılacak. Tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanacak. Beldemize yeni hayvan barınağı hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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