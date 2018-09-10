İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caretta carettayı sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağına takılan deniz kaplumbağasını (caretta caretta) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağına takılan deniz kaplumbağasını (caretta caretta) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “9 Eylül 2018 tarihinde saat 09.00‘da, Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında bir deniz kaplumbağasının (caretta caretta) uzatma ağına takıldığı bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde bahse konu deniz kaplumbağası tespit edilmiş ve ağdan kurtarılmıştır. Yapılan kontrolde herhangi bir yarası olmadığı ve sağlıklı durumda olduğu görülen deniz kaplumbağası denize bırakılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.