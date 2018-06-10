Carraro Gelibolu Triatlonu başladı

yılı dolayısıyla ilan edilen ‘2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadasında Carraro Gelibolu Triatlonu’nun 2’ncisi başladı.

‘2018 Troya Yılı’ kapsamında Carraro Gelibolu Triatlonu’nun 2’ncisi yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenleniyor. Carraro Gelibolu Triatlonu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve GESTAŞ’ın katkıları, ACCELL Bisiklet ana sponsorluğunda, Gelibolu’daki Hamzakoy Bölgesinde hayatını kaybeden Gelibolu Yıldızspor Triatlon Takımı sporcusu Doğukan Varol anısına gerçekleştiriliyor.

Carraro Gelibolu Triatlonu’nun startı saat 06.45’te Kabatepe ile Anzak Koyu açıklarında Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ın katılımıyla ‘Gelibolu’ feribotundan sporcuların denize atlayışlarıyla verildi.

Sporcuların Kabatepe Eski Jandarma İskelesi alanında sırasıyla 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarını tamamlanacak. Saat 16.00’da sona erecek triatlonda daha sonra dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, “Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Gelibolu Triatlonu ülkemizin en güzel noktalarından birisi olan Tarihi Yarımadamızda düzenleniyor. Buraya gelen yerli, yabancı yarışmacılarımız hem bu yörenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini görmüş oluyor. Bizde Çanakkale Valiliği olarak tüm kurumlarımızla bu faaliyeti destekliyoruz. Amacımız önümüzdeki yıllarda da dünya çapında bilinen, tanınan uluslararası katılımın çok yüksek olduğu bir yarışmanın olması. Önümüzdeki yıl inşallah geniş katılımlarla devam edecek. Bu sene 500 civarında sporcu katıldı. Önümüzdeki yıllarda ise iki binlere, üç binlere kadar çıkması hedefleniyor. Tabi 2018 Troya Yılı olması sebebiyle de ayrıca bir önem taşıyor. Tüm dünyada Troya Yılı’nın tanıtımına da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde yürütüyoruz. Bu Triatlon etkinliği de Troya’nın ve Troya Yılının Çanakkale’nin tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.