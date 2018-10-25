İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen tahtadaki çivi kafasına saplandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde evinin çatısını tamir eden bir kişi, kafasına düşerek saplanması neticesinde yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde evinin çatısını tamir eden bir kişi, kafasına düşerek saplanması neticesinde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Palamutoba köyünde ikamet eden İlyas Türken (50), evinin çatısını tamir etmeye başladı. Çatıda eskiyen tahtaları tek tek söken Türken, aşağıya indi. Bu esnada çivi çakılı bir tahta çatıdan Türken'in kafasına düştü. Tahtaya çakılı bulunan çivi Türken'in kafasına saplanırken, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Türken, çivinin çıkarılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Türken'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.