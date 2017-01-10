Çatılardan sarkan buzları itfaiye ekipleri temizledi

Çan İlçesi’nde kar yağışı etkisini sürdürürken, İlçe merkezinde halkın hareketli bulunduğu bölgelerde çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buzlar İtfaiye ekiplerince temizlendi.

Çan’da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buzlara müdahale eden itfaiye ekipleri, “Buzlar halkın yaya olarak yoğun olduğu bölgelerde tehlike oluşturduğundan dolayı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tehlike oluşturan buzları temizledik” dediler.