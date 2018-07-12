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12 Temmuz 2018 12:50

Çavuşköy Gençlik Merkezi kullanıma hazır

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın Çavuşköy mahalle gençliğinin isteği üzerine başlattığı Çavuşköy Gençlik Merkezi yapımı tamamlandı.

Çavuşköy Gençlik Merkezi kullanıma hazır

12 Temmuz 2018 12:50


Çavuşköy Mahallesi gençleri için hazırlanan Gençlik Merkezi’nin tamamlanması gençleri memnun etti.


Çavuşköy Mahallesi’nde devam eden altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra Gençlik Merkezi’nin tamamlandığını ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Çavuşköy Mahallemizde temel sorunlarımızı en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Çavuşköy Gençlik Merkezi, gençlerimizin isteğiydi. Onların isteğini geri çevirmemiz mümkün değildi. Biz de bu binayı gençlerin kullanımına uygun şekilde düzenledik. Çavuşköy Mahallemizin hem Arapdede Köprüsü tarafından girişini hem de Çavuşköy Köprüsü tarafından girişini sıcak asfaltla kapladık. Yağmur suyu hattı çalışmamız devam ediyor. Altyapısını tamamladığımız yollarımızı da yeniledik. Yenileme çalışmalarımız devam edecek. Biga Belediyesi olarak dokunmadığımız mahallemiz kalmayacak demiştik. Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Öncelikle temel altyapı sorunlarından arınmış bir Biga hedefimiz var. Altyapı sorunlarını çözdüğümüz yollarımızda ise üstyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Aynı sokaklarda yeniden yeniden çalışmak istemiyoruz. Bu nedenle bazı sokak ya da caddelerimizde yol yapımları gecikmiş gibi görünebiliyor. Ancak yolları tekrar tekrar bozmak istemediğimiz için bu tür durumlar aslında gecikme değil. Vatandaşlarımızın bizlere anlayışla yaklaşacaklarını biliyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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