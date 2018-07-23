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23 Temmuz 2018 15:27

Çayda boğularak hayatını kaybeden sağlık öğrencisi toprağa verildi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde serinlemek için girdiği Koca Çay’da boğulan Çan Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrenicisi Ahmet Tunç (18) Pazarköy köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.

Çayda boğularak hayatını kaybeden sağlık öğrencisi toprağa verildi

23 Temmuz 2018 15:27


Yenice ilçesine bağlı Bayatlar köyü kenarından geçen Koca Çay’a serinlemek için gittiği arkadaşı ile girdiği suda boğulan Çan Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrenicisi Ahmet Tunç naaşı Pazarköy köyündeki baba ocağına getirilerek, burada helallik alındı. Tunç’un naaşı köy halkı ve öğrenci arkadaşlarının elleri üzerinde köy camiine kadar taşındı. Burada taziyeleri kabul eden baba Mustafa Tunç güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Özkan, AK Parti Yenice İlçe Başkan Yardımcısı Hilmi Ünal, MHP Yenice İlçe Başkanı Recai Ertan, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç, Salih Duran ve Oktay Arslan, Memur - Sen Yenice İlçe Başkanı Yüksel Baş ile öğrenici arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.


Sekiz yıl öncede gölette boğulan anne Ayfer Tunç ile aynı kaderi yaşayan Ahmet Tunç gözyaşları ile toprağa verildi.




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