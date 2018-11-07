Ceviz İşleme Tesisi ekonomik yatırımlarla hayat buldu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürleri ve beraberindeki teknik personel, Bayramiç İlçesi Çiftlik Köyü'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yaptırılan Ceviz İşleme Tesisi'ne giderek incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Erdem Karadağ açıklamasında, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 11. Etap'tan 1.052.804,64 TL tutarında Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi için Hibe sözleşmesi imzalayan Tenes Tarım ve Hayvancılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. taahhüdünü tamamlamış ve tesisin açılışını gerçekleştirilmiştir. Yatırım tutarının %50'si Bakanlığımız tarafından desteklenmiştir. Ekonomik Yatırımlar kapsamında ilimizde bu güne kadar 12 Etapta toplam 100 adet proje tamamlanmış ve bu yatırımların %50'si için toplam 22.229.544,89 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 35 adet proje bitirilerek yaklaşık 5.000.000,00 TL ödeme yapılması planlanmaktadır. Ülkemizde bu ve benzeri yatırımların ülke ekonomisine katkısı önemli olup yatırım desteklemeleri devam edecektir" dedi.

İşletmenin ortaklarından Yılmaz Dursun ise, 315 dekar ceviz bahçesinde gerçekleştirilen üretimi işlemek ve pazarlamak için ceviz işleme, paketleme ve depolama tesisine ihtiyaç duyduklarını ve bu kapsamda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak gerekli bilgi ve yardımları aldıklarını. Aldıkları destek ile tesislerini faal hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'a ve teknik personele tarafından işletme gezilerek iş akışı hakkında bilgi işletme çalışanlarından bilgi alındı.