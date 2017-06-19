CHP Çan ilçe teşkilatından iftar yemeği

Düzenlenen iftar yemeğine, 25.dönem Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün yanı sıra Çan’da 5 dönem Belediye Başkanlığı yapan ve 24.dönem Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Atatürkçü Düşünce Derneği Çan İlçe Başkanı Gökay Bulut, STK Oda Başkanları ve Yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çan Demirci Camii İmamı Halil Sarıoğlu’nun yemek duasının ardından kısa bir konuşma yapan CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, "Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.