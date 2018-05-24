CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ile partililer katıldı.

Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde seçime gidildiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Saray rejimi, 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidarın OHAL’i kaldırarak, bir demokrasi ayıbı olan yüzde 10 barajını kaldırarak, seçime gitme cesaretini gösteremediğini" ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, “Maalesef demokrasiye ağır bir darbe daha vuruldu. OHAL sürecinde gerçekleştirilecek tüm seçimlerde sonuç ne olursa olsun, tartışmalar bitmez. Kimsenin Türkiye’ye bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Mertçe bir seçim istiyorsanız, dürüst bir seçim istiyorsanız, eşit, adil, özgür bir seçim istiyorsanız, yapılması gereken önce OHAL’in kaldırılması, ikincisi de 12 Eylül darbe hukuku ürünü olan yüzde 10 barajının kaldırılmasıydı. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık barajın hiç bir anlamı kalmadığını hepimiz biliyoruz. Baraj niçin getirilmişti. İstikrar olsun, hükümetler kurulabilsin diye. Artık hükümet meclisin dışından kurulacağına göre seçilecek olan cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bakanları dışarıdan atayacağına göre yüzde 10 barajı niye hala duruyor. İşte bunun sebebi korku. Sarayda oturanlar çok korkuyor. O yüzden korktukları için OHAL’de Türkiye’ye seçim yaptırıyorlar” dedi.

Kendilerinin bu süreçte muhalefette demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm unsurlarla bir araya gelerek, temsilde adaletin sağlanması için büyük bir çaba göstererek, Millet İttifakı’nı kurduklarını söyleyen Erkek, “Önümüzdeki süreçte Millet İttifakı 24 Haziran’da mecliste çoğunluğu mutlaka sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çoğunluk AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakında değil, daha doğrusu saray rejiminde değil, Millet İttifakı’nda olacaktır. Çanakkale’de de Millet İttifakı 4 milletvekilini mutlaka kazanacaktır” şeklinde konuştu.

19 Mayıs ruhuyla 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Erkek, “Tüm örgütlerimizle, üyelerimizle birlikte ve Millet İttifakı’yla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü 100 yıl önce egemenlik saraydan alındı. Meclise yani millete devredildi. Şimdi bu tersine çevrilmeye çalışılıyor. Türkiye’yi geriye götürmek isteyen bir zihniyetle yapıyla mücadele ediyoruz. Onun için bu seçimler çok farklı ve önemli. Çocuklarımıza nasıl bir gelecek, ülke bırakacağız. Türkiye karanlık bir diktatörlüğe mi evrilecek. Yoksa rahat bir nefes mi alacak. Bunun kararını milletimiz verecek. Biz onun için diyoruz ki, 24 Haziran’da ya da 8 Temmuz’da Sayın Muharrem İnce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.

Dolar ve Euro artışı hakkında da açıklamalarda bulunan Erkek, “Dolar 5 liraya dayandı. Dolar 10 lira olmadan 24 Haziran’da tamam demek zorundayız. Dur demek zorundayız. Bunu milletimiz için yapmak zorundayız. Euro 6 liraya dayandı. Benzin 7 liraya dayandı. Ve bu sorunu bu iktidarın çözebilmesi mümkün değil. Niçin değil biliyor musunuz. Çünkü faiz lobilerine teslim olmuş bir hükümet var. Bir saray var. Son 16 yılda Londra merkezli bir avuç faiz lobisine ödenen para 150 milyar dolar. Yalnızca faizden bahsediyorum. Londra merkezli Avrupa’da bir avuç faiz lobisine ödenen para bu hükümet tarafından 150 milyar dolar. İçeride ödenen faizi söylemiyorum. O çok daha yüksek. Yani faiz lobilerine teslim olmuş bir iktidarla, bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Yatırımlarımız düştü. Ekonomi can çekişiyor. Aynı adalet gibi, demokrasi gibi, eğitim gibi, ekonomi de can çekişiyor” dedi.

Dış politikanın iflas ettiğini ileri süren Erkek, “Tüm komşularımızla düşman haline geldik. Tüm dünyayla düşman haline geldik. Önümüzdeki süreçte bu tabloya dur denmezse, Türkiye hızla otoriterleşen ve dünyada yalnızlaşan bir ülke konumuna gidecek. Buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.