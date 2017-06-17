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17 Haziran 2017 13:06

CHP Yenice ilçe örgütü iftar yemeği düzenledi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü bin kişinin katılımı ile iftar yemeği düzenledi.

CHP Yenice ilçe örgütü iftar yemeği düzenledi

17 Haziran 2017 13:06


CHP Yenice ilçe Başkanlığının ilçedeki Pazar yerinde düzenlemiş olduğu iftar yemeğine Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, CHP Çan İlçe Başkanı Av. Ümran Aydın, şehit ve gazi aileleri, köy muhtarları, Kooperatif Başkanları ile bin kişi katıldı. İftar yemeği öncesinde imam hatipler tarafından Kuranı Kerim ve ilahiler okundu. Akşam Ezanın okunması ile oruçların açıldığı iftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan CHP Yenice ilçe Başkanı Mehmet Gerçek, "Sizlerle beraber bu Ramazan Soframızda hep birlikte oruçlarımızı açtık. Bu akşam burada aynı lokmayı paylaşmaktan bize verdiğiniz hazzı hiç unutamayacağız. İftar yemeğimize katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim" dedi.


İftar, yapılan yemek duası ile sona erdi.




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