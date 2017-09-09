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09 Eylül 2017 15:50

CHP’nin kuruluş töreninde bayrak krizi

Çanakkale’de CHP’nin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.

CHP’nin kuruluş töreninde bayrak krizi

09 Eylül 2017 15:50

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacağı esnada Atatürk Anıtı’nın yanındaki gönderde Türk bayrağının olmaması krize sebep oldu.


Cumhuriyet Meydanı’nda saat 12.00’de düzenlenen törene CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Berkay Güzel ve CHP’li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan’ın yanı sıra parti üyeleri katıldı. CHP’nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunacağı sırada gönderde Türk bayrağının olmaması kısa süreli krize sebep oldu. Tören alanına CHP il binasından Türk bayrağı getirilerek göndere çekildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalarla son buldu.




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