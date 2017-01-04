Çiçeklidede ortaokulu öğretmenleri İtalya’da kursa katıldı

Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu proje ekibi tarafından Erasmus Plus Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) kapsamında hazırlanan ’Farklılığın farkına etkili iletişim ile varabilirim’ isimli proje dahilinde 8 öğretmen İtalya‘da eğitim aldı.

Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Çatışma Yönetimi ve Etkili İletişim konularını kapsayan Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü İlyas Şen, "İtalya’nın Floransa kentinde kurs merkezinde gerçekleştirilen eğitim süresince proje ekibi, öğretmenin kendini geliştirmesinin sadece alan bilgisine dayalı olmadığı, verimli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için öncelikle öğretmenin sorun çözme, empati kurma , etkili iletişim kurma becerilerinin gelişmiş olması gerektiği konularında fikir sahibi olup bu konuda eğitim görmüşlerdir. Projenin amacına uygun olarak çatışma ortamlarının uygun yöntemlerle çözüldüğü, etkili iletişimin sağlandığı pozitif bir okul ortamı oluşturmak için okulda uygulanması gereken yöntem ve teknikler konusunda öğretmenler farklı deneyimler edinmişlerdir.

Projenin gerçekleşmesiyle birlikte öğretmenler empati kurma becerilerini geliştirerek öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayabilme konularında deneyim kazanmışlardır. Anlaşmazlıkların ortadan kalkmasıyla okul ortamında daha huzurlu olan öğrencilerin akademik başarılarının da artması için gerekli çalışmalar Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu personeli tarafından uygulanmaktadır.Bu proje ile birlikte okul kültürü oluşan öğrencilerimizde aidiyet duygusunu geliştirerek mutlu bir eğitim ortamı oluşturmak hedeflenmektedir” dedi.

Kurs sonunda katılım sertifikaları ve Europass belgelerini alan öğretmenlerin kurs dışındaki saatlerini ise Floransa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek değerlendirdiklerini vurgulayan Çetin, bir haftalık hareketlilik süresince öğretmenlerin projeye uygun bir eğitim almakla birlikte Avrupa ülkelerindeki gündelik hayatın akışını, okul dışı eğitim faaliyetlerini ve farklı kültürlerin birbiriyle etkileşimini yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladıklarını kaydetti.