Çiçeklidedepsor ligde kalmayı garantiledi

Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Biga Çiçeklidedespor, ligde kalmayı garantiledi.

Lig 2. Grup’ta mücadele eden Biga Çiçeklidedespor, son karşılaşmada İçdaş Kapalı Spor Salonu’nda saat 14:30’da 4’üncü sıradaki NEF Bahçelievler Belediyespor’u ağırlayacak. Biga Çiçeklidedespor Voleyvol Takımı, ligde oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 23 puan topladı. 12 takımlı ligde kalması garantilenen Biga Çiçeklidedespor, son karşılaşma öncesi 8’nci sırada ve evsahibi avantajıyla karşılaşmaya çıkacak.

Biga Çiçeklidedepsor sporcularına son maç öncesi motivasyon kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; “Biga’yı çok güzel bir şekilde temsil ettiniz. Bugün son maçınıza çıkacaksınız. Küçük bir bütçeyle başarılı bir mücadele sergilediniz ve ligde kalmayı başardınız. Son karşılaşmada sizlere başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezon daha güzel başarılar elde edeceğinizi biliyorum” dedi.

Biga Şehir Parkı’nda gerçekleşen kahvaltıya Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Çiçeklidedespor Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen, Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayfer Çalışkan, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Suat Sayı, belediye meclis üyesi Recai Cesur, kulüp yöneticileri, antrenörü ve voleybolcu kızlar katıldılar.