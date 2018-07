Geçen sene Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 oranıyla büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turistlerin sayısı yüzde 100 oranında arttı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törenine katılan Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ve beraberinde 6 kişilik heyet, 2018 Troya Yılı dolayısıyla Çanakkale’ye gelerek, Troya Antik Kenti’ni ziyaret etti. Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Troya Antik Kenti’ni gezdi. Shugang, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan’dan Troya Antik Kenti hakkında bilgi aldı.

Troya’ya en fazla ziyaretçinin Çin’den geldiğini ifade eden Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 yılının ’Troya Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlattı. Vali Tavlı, "Troya Yılı içerisinde Bakanımız ve heyetimizi Çanakkale’de ve Türkiye’de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. 2018 Troya Yılı’nda Troya Antik Kentini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yaklaşık iki katına çıktı. Ağustos ayı içerisinde Troya Müzesini bitiriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de açılışını bütün dünya insanıyla birlikte hep beraber yapacağız. Doğu ve batı medeniyetlerini Troya Müzesinde, Troya ve Çanakkale’de buluşturacağız. Bu sebeple 2018 Troya Yılı’nda herkesi Çanakkale’ye ve Troya’ya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Çin’in iki dost ülke olduğunu ifade eden Bakan Luo Shugang da, "Türkiye’ye, Devlet Başkanımız Şi Cinping’in temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldim. Kendisine Çin tarafının selamlarını ve tebriklerini getirdik" diye konuştu

Bu yıl Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı Etkinlikleri’ düzenlendiğini belirten Bakan Shugang, "İki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğini daha da hızlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen sene Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 48 oranıyla büyüdü. Bu senenin ilk yarısında ise buraya gelen Çinli turistler sayısı yüzde 100 oranında arttı" dedi.

Çin’deki her ailede Troya ile ilgili bir hatıra bulunduğunu ifade eden Bakan Shugang, "Buraya gelen Çinli turistlerin birçoğu Çanakkale ve Troya’yı ziyaret etti. Troya Çin’de çok meşhur. Çin’in hemen hemen her ailesinde bile hakkındaki hikayeler biliniyor. Bu senenin nisan ayında Çin’de Türkiye turizm yılının açılışında Türkiye’nin turizm açılışında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel olarak Anadolu Ateşiyle birlikte Çin’de Troya hakkında gösteriler yaptı ve Çin’de çok büyük yankı buldu. İki tarafın çabaları sayesinde Troya’yı ziyaret eden ve Çanakkale’ye gelen Çinli turist sayısı çok büyük oranda arttı. Bu da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı sayesinde gerçekleştirildi. Vali de turizm alanında çok büyük çaba sarf ediyor. Kendisini Troya’nın turizm elçisi olarak görüyoruz. Kendisi de Troya’yı geliştirmek için ve buradaki turizm kaynaklarını geliştirmek için çok büyük bir planı bulunuyor ve inanıyorum ki, her iki tarafımızın ortak çabalarıyla birlikte buraya gelen Çinli turist sayısı daha da artacaktır. Umarım bizim Çinli turistler için de Troya’da özel imkanları görebiliriz" dedi.