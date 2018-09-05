Çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Biga’da evli ve 2 çocuk babası H.C. (52), iddiaya göre, yaşları 7-8-9 olan 5 erkek ve kız çocuğuna istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. H.C.’nin 5 erkek ve kız çocuğuna yaklaşık 3 aydır istismarda bulunduğu iddia edildi.

İddia edilen istismar olayını, çocuklardan birinin ailesine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine aileler H.C.’den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadesi alındı. Polis tarafından gözaltına alınan H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.C., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.