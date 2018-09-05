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05 Eylül 2018 09:38

Çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 5 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

05 Eylül 2018 09:38


Biga’da evli ve 2 çocuk babası H.C. (52), iddiaya göre, yaşları 7-8-9 olan 5 erkek ve kız çocuğuna istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. H.C.’nin 5 erkek ve kız çocuğuna yaklaşık 3 aydır istismarda bulunduğu iddia edildi.


İddia edilen istismar olayını, çocuklardan birinin ailesine yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine aileler H.C.’den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadesi alındı. Polis tarafından gözaltına alınan H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


H.C., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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