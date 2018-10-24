ÇOMÜ 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

Törende TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' konulu açılış dersini verdi.

Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezindek gerçekleşen açılış törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören Saygı Duruşu'nda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından üniversiteyi anlatan tanıtım filmi gösterildi.

Daha sonra kürsüye gelerek konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin kuruluşunun 26'ncı yılında yeni eğitim-öğretim yılına 52 bin 915 öğrenciyle girdiğini, 18 bin 700 civarında öğrencinin ön lisans, 28 bin 600 civarında öğrencinin lisans, yaklaşık 6 bin öğrencinin ise lisans üstü öğrenim gördüğünü ifade etti. Rektör Acer, "Yeni Akademik yıla 4 enstitü, 16 fakülte, 6 yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulunda 1692 öğretim elemanıyla başlıyoruz. Şahsımın üniversitemiz Rektörü olarak görev yaptığı yaklaşık son 3 yıl içerisinde üniversitemiz her şeyden önce FETÖ yapılanmasından kurtulup, huzurla çalışan bir üniversite haline gelmiş, aynı zamanda geniş bir eğitim-öğretim ve spor altyapısı gelişimi yaşamış, akademik kalite sıralamalarında daha üst basamaklara tırmanmış, öğrencilerin daha çok beğendiği üniversite haline gelmiştir" dedi.

‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' konulu açılış dersini veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim, Teknoloji, ve Yenilik içerisinde Türkiye Ekonomisi'nin 2023 hedeflerini ve TÜBİTAK'ın bu konudaki çalışmalarını slayt eşliğinde anlattı.

Arından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a hediye takdiminde bulundu. Tören, 2018 yılında başarılı olan akademisyenlere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.