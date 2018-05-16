ÇOMÜ 26. Spor Şenliklerinin Ödül Töreni gerçekleştirildi

Spor Şenliklerinin ödül töreni Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Ödül törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mustafa Görün, Genel Sekreter Sami Yılmaz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yüksel Yıldız ile müsabakalarda derece alan takımlar ve sporcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporun ÇOMÜ için öncelikli alanlardan bir tanesi olduğuna değinerek, göreve başladıkları günden itibaren spor imkanlarını geliştirmeye, sporla ilgilenen, başarılı öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“Spor Bilimleri Fakültemizin gerçekleştirdiği birçok spor faaliyeti oluyor. Bazen farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle beraber müsabakalar yapılıyor. Mümkün olduğunca bu müsabakalara destek olmaya ve katılmaya çalışıyoruz diyen Rektör Prof. Dr. Acer, “Üniversite yönetimi olarak, spora verdiğimiz önemi göstermeye gayret ediyoruz. Spor şüphesiz ki belli imkanları gerektirir. Söz konusu imkanları üniversitemiz olarak geliştiremediğimiz sürece başarı beklemeye hakkımız yok. Ülke olarak spora verilen desteklerde ciddi mesafeler alındı. Üniversitemiz de bu destek ve kalitenin gerisinde kalmamalıydı. Bu niyetle çalışmalarımızı yaptık ve yapmayada devam edeceğiz. Her branşta spor yapılabilen bir üniversite haline getireceğiz. Gerek Terzioğlu Yerleşkesinde, gerekse ilçelerimizde üniversite olarak imkanlarımızı geliştiriyoruz. Böylece, daha başarılı sonuçlar elde etmiş olacağız. Üniversite okumak aynı zamanda spor yapmaktır. Gençlerimizin, daha fazla spor yapmasını gerektirecek sebepler var. Zira gençlerimizin spordan uzaklaştığını düşünüyoruz. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Günümüzde teknolojinin insanoğlunu ekran başında aşırı derece tutmasından dolayı, fiziki aktiviteden yoksun kalınıyor. Bu sebepten, gerek ülke gerekse üniversiteler olarak, spora daha fazla önem vermede sizlere büyük çaba düşüyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Acer, spor şenliklerinde başarı kazanan sporcuları tebrik ederken organizasyona katkı sunan idari ve akademik personele de teşekkür etti.

26. Spor Şenlikleri’nin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Deniz Ünver ise yaptığı değerlendirme konuşmasında, ÇOMÜ’de ilk defa 13 branşta ve 2000’e yakın sporcunun katılımıyla yarışmaların yapıldığını belirterek, başta Rektör Prof. Dr. Yücel Acer olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, katkı sunan akademik ve idare personele de teşekkür belgeleri takdim edildi.