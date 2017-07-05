ÇOMÜ ailesi 25’inci Yıl Resepsiyonunda buluştu

Kuruluş Yıldönümü için düzenlenen resepsiyon Troia Kültür Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mirza Tokpunar, tüm akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan resepsiyon Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feyza Sönmezöz’ün müzik dinletisi ile devam etti.

Resepsiyonda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; ‘’Üniversitemizin 25. Yılında kurulduğu tarih olan 3 Temmuz’da ilk kez bir resepsiyon düzenleniyor. Bunu üniversitemizin kurumsallaşması ve üniversitemize duyduğumuz aidiyet açısından önemli görüyoruz. Türkiye’de özellikle son 15 yıl içerisinde bütün illerde üniversite kurulması anlamında önemli bir süreç yaşandı. Geldiğimiz noktada şu anda ülkemizde 112 devlet üniversitesi var ki bunlardan 3 tanesi ilçede kurulmuş durumda. 65 vakıf üniversitesi ve 6 tanede vakıf meslek yüksekokulu var. Dolayısıyla rakamsal olarak Türkiye de önemli bir üniversiteleşme süreci yaşandı’’ dedi.

‘Asıl iş Türkiye’de yükseköğretimin kalitesine odaklanmak’

1992 yılına özellikle dikkat çeken Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı sunumda ‘’1992 yılı Türkiye’de o güne kadar kurulmuş üniversite sayısına yakın sayılabilecek kadar üniversitenin kurulduğu yıldır ve o yıl kurulan üniversitelerden bir tanesi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’dir. Temmuz 1992’de kurulan ÇOMÜ’nün kuruluşunun 25. Yılında Türkiye’de aslında üniversite sayısı anlamında ciddi bir süreç yaşandığını hesaba katarsak geriye kalan iş artık Türkiye’de yükseköğretimin kalitesine odaklanmaktır’’ diyerek akademik yapılanma, stratejik amaçlar, bütünsel ve öncelikli alanlar, kalite güvencesi ve sayılarla ÇOMÜ gibi üniversite hakkında genel bilgiler verdi.

Prof. Dr. Yücel Acer sunumunun devamında ÇOMÜ’deki bilimsel gelişmeler, yeni kurulan araştırma merkezleri, koordinatörlükler, yapısal gelişmeler ile tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri de anlattı.

Rektör Acer’in sunumunun ardından ÇOMÜ’nün 25. Yıl Resepsiyonuna katılan tüm akademik ve idari personelin görüş ve dileklerine yer verildi. Resepsiyon, Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer tarafından kesilen 25. Yıl kutlama pastası ve kokteyl ile sona erdi.