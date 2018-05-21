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21 Mayıs 2018 11:33

ÇOMÜ Araştırma Hastanesinde Bentall ameliyatı yapıldı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Hastanesi’nde kalbin aort kapağında ciddi yetmezlik ve asendan aortunda ileri derecede genişleme olan hastaya Bentall ameliyatı yapıldı.

ÇOMÜ Araştırma Hastanesinde Bentall ameliyatı yapıldı

21 Mayıs 2018 11:33


ÇOMÜ Araştırma Hastanesi’nde kalbin aort kapağında ciddi yetmezlik ve asendan aortunda ileri derecede genişleme olan hastaya Bentall ameliyatı yapıldı. Bentall ameliyatını Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Sedat Özcan ve Dr.Öğr.Üyesi Sonay Oğuz gerçekleştirdi. Doç. Dr. Sedat Özcan, “Hastamız, bize göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği şikâyetleri ile başvurdu. Efor ile halsizlik, nefes darlığı hissettiğini gözlemledik. Yapılan tetkikler sonucunda, kalpten çıkan ana damarda damarın ileri derecede genişlediğini, normalde 2,5 - 3 cm olması gereken damarın 5,8 cm ulaştığını tespit ettik. Yine aort kapağında ciddi kaçak yani bizim Tıp dilinde 4. Dereceye (ileri aşama )ulaşmış kaçak, kalpte büyümeye neden olduğu tespit edildi. Ameliyat riskli bir ameliyattı. Ancak hastanın mutlaka ameliyat olması gerektiğini ailesiyle paylaşarak, hastamızı gerekli tetkikler sonrasında ameliyata aldık. Benthall ameliyatı dediğimiz aort kapağının ana aort kapağının beyin çıkışlarına kadar tamamen değiştirilmesi ameliyatı olan, Benthall ameliyatı kalp cerrahisinin en zor ameliyatlarından birisidir. Zaten ameliyatı gerçekleştirirken aort damarının patlama üzere olduğunu gördük, ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatın ertesi günü hastamız ayağa kalkabilir duruma geldi. Kalp fonksiyonları gayet iyi kalp açısından bir sorun yok, hastamızın düzenli olarak kontrolleriyle hastanemizde takibi yapılıyor” dedi




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