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ÇOMÜ Eski Rektörü Laçiner, 9 yıl hapis cezası aldı

Çanakkale’de, 15 Temmuz Cuma günü FETÖ Terör Örgütü’nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklu olarak yargılanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof.

Çanakkale'de, 15 Temmuz Cuma günü FETÖ Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklu olarak yargılanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ üyeliği suçundan kamu davası açılan ve tutuklu yargılanan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eski Rektörü Sedat Laçiner'e, bugün Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonucunda, FETÖ üyesi olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Duruşmaya tutuklu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, avukatı ve yakınları katıldı.


Savunmasında, masum olduğunu söyleyen Laçiner, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını ileri sürdü. FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Sedat Laçiner, beraat talebinde bulundu. Ayrıca Laçiner'in avukatı müvekkili için beraat talebinde bulunarak, tahliyesini istedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.


Laçiner, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkeme tarafından 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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