ÇOMÜ, Hersek Bölgesi eğitim camiasıyla bir araya geldi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Mostar Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım etkinliğine T.C. Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Hersek Neretva Kantonu Eğitim Bakanı Rasid Hadzovic, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Mostar Dzemal Bijedic Üniversitesi dekanları ve öğretim üyeleri, Hersek Neretva Kantonunda “Tercihim Türkçe” projesiyle Türkçe’nin seçmeli yabancı dil olarak öğretildiği okulların müdürleri ve Türkçe öğretmenleri ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Mostar temsilcileri katıldı.

ÇOMÜ tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, “1992’de kurulan üniversitemiz Türkiye’deki 200 üniversite arasında ilk 30’da yer alan köklü ve prestijli bir üniversitedir. ÇOMÜ, 53 bin öğrencisi 1300 uluslararası öğrencisiyle eğitimde ve bilimde bir dünya üniversitesidir” dedi.

Üniversitelerinde Bosna Hersek’in çeşitli şehirlerinden öğrencilerin eğitim alıyor olmasına rağmen Hersek Neretva Kantonundan öğrenci bulunmadığına değinen Prof. Dr. Mustafa Görün, “Üniversitemiz Balkanlar’da en çok tanınan ve tercih edilen üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda bu yıl üniversitemize alınacak yabancı öğrencilerin %60 kontenjanını Balkanlar’a ayırdık. Hersek Bölgesinden de başarılı öğrencileri üniversitemizde eğitim almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda hazır bulunan okul müdürleri ve öğretmenlere başvuru şartları ve takvimiyle ilgili bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, eğitim camiasını Çanakkale’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber ise Türkiye’de Boşnak nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden birinin Çanakkale olduğunu ifade ederken, Türkiye Bursları ile her yıl binlerce yabancı öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görme imkanı bulduğunu, bu üniversitelerden birinin de ÇOMÜ olduğunu kaydetti.

Program, iftar yemeğinin ardından hediye takdimleri ile son buldu.