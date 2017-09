ÇOMÜ Kreş yeni eğitim yılına başladı

ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu Koordinatörü Meral Aydın, kreşin en büyük özelliğinin, minik öğrencilerin günlük yaşamı ve eğitim öğretimi için gerekli tüm aktivitelerin tek bir odada yapılması yerine çeşitli özelliklere ve donanımlara sahip farklı odalarda gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

Meral Aydın, “Her sınıfta bir öğretmenin bir de yardımcı öğretmenin olduğu 20 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim verilen okulumuzda, 3-4 yaş grubundaki öğrencilere daha çok destek olmak ve öz bakımlarına daha çok dikkat etmek için 18 kişilik sınıflarda 3’er öğretmen bulunuyor. Güvenliğe, hijyene ve beslenmeye dikkat edilen okulumuzda çocuklarımıza sabah kahvaltılarında ve ara öğünlerde mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan doğal yiyecekler veriliyor. Çocukların her öğün tükettiği süt ve süt ürünleri de Üniversitemiz bünyesinde üretilen ürünler” dedi.

Daha önce sadece kamu çalışanlarının çocuklarına hizmet veren ÇOMÜ Kreş ve Anaokulunun, ÇOMÜ yönetim kurulunun aldığı karar ile bundan böyle Çanakkale halkına da hizmet vereceğini ifade eden Aydın, kayıtların Eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Öğretmenlerin yeni döneme hazır olduklarını belirten Müdür Yardımcısı Elif Yalçın, “Her yeni eğitim öğretim döneminde bir tema seçiyoruz. Bu yıl ki temamız çevre. Okulu sevdiği kadar doğayı da seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda da sınıflarımız için toprak, güneş, fidan, su gibi çevre temalı isimler seçildi. En önemli özelliklerimizden bir tanesi çocukların her aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış alanların olması. Çocukların yemek salonları ve uyku odaları ayrı olduğu gibi yaptıkları her aktivite için de farklı bir sınıfa geçiyorlar. Böylece bütün günü tek bir sınıfta geçirmiyorlar, okulda sürekli hareket halindeler ve farklı alanlarla daha çok motive oluyorlar. Ayrıca sınıf öğretmeni yanında her branş dersi için de farklı öğretmenleri var. Birden fazla öğretmen ile çalışan çocuklar küçük yaşta sosyalleşiyorlar. ÇOMÜ Kreş ve Anaokulunda 8 atölye var. Çocuğun canlandırmalar yoluyla yeni öğrenimler kazanmasını sağlayan drama dersleri Drama Atölyesinde, İngilizce dersleri Dil Atölyesinde, resim dersleri Resim Atölyesinde ve müzik dersleri de Müzik Atölyesinde yapılıyor. Ayrıca çocukların deneyler yaptığı Bilim Atölyesi, saygılı olmak, selamlaşmak gibi temel kurallarla birlikte sevgi, iyilik, dostluk, barış gibi kavramların öğretildiği Değerler Atölyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen ve büyük bir kütüphanesi olan Masal Atölyesi ile çocukların çamurla oynayıp kil çalışması yaptıkları Seramik Atölyesi var. Atölye dersleri dışında çocuklara satranç oyunu, cam boyama ve origami gibi etkinlikler de yaptırılıyor. ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu bir kreşte olabilecek en büyük spor salonuna sahip. Burada çocuklar temel motor gelişimleri için uygun aktiviteler yapıp jimnastik eğitimi görüyorlar. Ders aralarında çocukların zaman geçirip eğlenebileceği 2 tane kış bahçemiz var” diye konuştu.