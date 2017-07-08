ÇOMÜ memnuniyet sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre öğrencilerin beklentilerini karşılayan 45 üniversite belli oldu. 108’i devlet, 56’sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek, üniversitelerden memnuniyet araştırması yapıldı. Hazırlanan raporda üniversiteler eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek, yönetim, işleyiş, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta incelendi.

Öğrenciler ÇOMÜ’den memnun

Rapora göre, devlet üniversiteleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 164 üniversiteden 22’sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst seviyede karşılayabildiğini gösterdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 50 bine yakın öğrencisi ile ÇOMÜ’nün Türkiye’nin en büyük ve en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Acer, “Hazırlanan raporda son 1 yılda 8 basamak yükselen ÇOMÜ’nün, öğrencilerini eğitim, öğretim faaliyetleri, imkân ve kaynakların zenginliği ile memnun etmesinden gurur duyuyoruz” dedi.