Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:52

ÇOMÜ memnuniyet sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi

Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi raporuna göre 2016 yılında 26’ıncı sırada olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), bu sene 18’inci sıraya yükseldi.

ÇOMÜ memnuniyet sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi

08 Temmuz 2017 12:52


Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre öğrencilerin beklentilerini karşılayan 45 üniversite belli oldu. 108’i devlet, 56’sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek, üniversitelerden memnuniyet araştırması yapıldı. Hazırlanan raporda üniversiteler eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek, yönetim, işleyiş, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta incelendi.


Öğrenciler ÇOMÜ’den memnun


Rapora göre, devlet üniversiteleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 18. sırada yer aldı. Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 164 üniversiteden 22’sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst seviyede karşılayabildiğini gösterdi.


ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 50 bine yakın öğrencisi ile ÇOMÜ’nün Türkiye’nin en büyük ve en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Acer, “Hazırlanan raporda son 1 yılda 8 basamak yükselen ÇOMÜ’nün, öğrencilerini eğitim, öğretim faaliyetleri, imkân ve kaynakların zenginliği ile memnun etmesinden gurur duyuyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:29
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!