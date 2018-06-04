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04 Haziran 2018 15:26

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ve böbrek nakli olanlar iftarda buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi ekibi ile böbrek nakli olan 48 hasta iftar yemeğinde bir araya geldi.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ve böbrek nakli olanlar iftarda buluştu

04 Haziran 2018 15:26


2015 yılında faaliyete geçen ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde, 3 yılda böbrek nakli olarak sağlığına kavuşan 48 hasta ile Organ Nakil Merkezi ekibi bir restoranda iftar yemeğinde bir araya geldi.


İftar yemeğinin ardından konuşan ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Üroloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr Cabir Alan, "Nefsimizin sınandığı mübarek ramazan ayında hem nakil yaptığımız hastalarımızla bir araya gelmek hem de oldukça yoğun bir tempoda çalışan organ nakil merkezi ekibimize bir nebze de olsa nefes aldırmak ve motive etmek amacıyla böyle bir iftar yemeği organize ettik. Sağ olsun hastalarımızda bizleri kırmayarak yoğun bir katılımla davetimize icab ettiler. Onları makineye bağlı olmadan sağlıklı bir şekilde görmek, hiç korkmadan ve sınırlama olmadan yemek yemelerine, su içmelerine şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Nakil merkezimizde 6’sı canlıdan canlıya olmak üzere 48 nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Emeklerimizin sonucunun iyi olduğuna şahit olmak tüm yorgunluğumuzu aldığı gibi daha sonra ki çalışmalarımız ve nakiller içinde motive etti. Bu gibi organizasyonlar ve eğitim faaliyetleri ile hastalarımızla daha sık bir araya gelmek düşüncesindeyiz. Ben ve ekibim her geçen gün sayısı artan Organ Nakli ailesinin bir üyesi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız" dedi.




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