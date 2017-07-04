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04 Temmuz 2017 17:59

ÇOMÜ, Romanya Mecidiye’de tanıtıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi, 2017-2018 uluslararası öğrenci başvurularının öncesinde üniversiteyi ve Türkiye’nin eğitim sistemini lise son sınıf öğrencilerine tanıtmak üzere Romanya’nın Mecidiye kentini ziyaret etti.

ÇOMÜ, Romanya Mecidiye’de tanıtıldı

04 Temmuz 2017 17:59


Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi, Türk Dünyası Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazmi Şengezer, Doç. Dr. Ahmet Kamil Tunçel ve Öğretim Görevlisi Muammer Ceylan tarafından gerçekleştirilen tanıtımlara Mecidiye Belediye Başkanı Valentin Vrabie ve Mehmet Niyazi Kültür Derneği yetkilileri de katıldı.


Yapılan görüşmeler sonucunda, üniversitemizin istemesi halinde temsilcilik açılması, eğitim ve kültürel alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapılması ayrıca yapılacak akademik faaliyetlere hukuki ve uzman destek sağlanması konularında mutabakata varıldı.




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