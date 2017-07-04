ÇOMÜ, Romanya Mecidiye’de tanıtıldı

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi, Türk Dünyası Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazmi Şengezer, Doç. Dr. Ahmet Kamil Tunçel ve Öğretim Görevlisi Muammer Ceylan tarafından gerçekleştirilen tanıtımlara Mecidiye Belediye Başkanı Valentin Vrabie ve Mehmet Niyazi Kültür Derneği yetkilileri de katıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, üniversitemizin istemesi halinde temsilcilik açılması, eğitim ve kültürel alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapılması ayrıca yapılacak akademik faaliyetlere hukuki ve uzman destek sağlanması konularında mutabakata varıldı.