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19 Haziran 2017 15:49

ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Prof.

ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

19 Haziran 2017 15:49

Dr. Yücel Acer’in katılımı ile gerçekleşti.


Yüksekokulun gerçekleştirmiş olduğu bilimsel faaliyetler, okulun akademik ve fiziki durumuna dair yapılan sunumun ardından Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi; huzurlu bir ortamda çalıştıklarını, çalıştıkları, işlerini doğru yaptıkları sürece de herhangi bir problemle karşılaşmayacaklarından emin olduklarını vurgulayarak bu huzurlu ortamı sağladığı için Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e okulu adına teşekkür etti.


Müdür Tanrıverdi, Sağlık Yüksekokulu’nun fakülte olmasına ilişkin dosyayı Rektör Acer’in onayı ile hazırladıklarını belirterek, "2018 yılı umarım bizim için uğurlu bir yıl olacak. Şu an Türkiye’de 82 tane Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Bunların 27’si sağlık yüksekokulundan dönüştürülmüş. Onları incelediğimiz zaman biz gerçekten eğitim programı, nitelik, nicelik bakımından çok çok iyi durumdayız. Hemşirelik bölümü ile ilgili akreditasyon çalışmalarına da büyük bir hızla devam ediyoruz. Amacımız yılsonunda hemşirelik bölümünü akredite etmek için başvurmak" dedi.


Rektör Acer ise ortam olarak üniversitelerin birçok kurumdan farklı olduğunu, çok değerli ve önemli olduğunu ifade etti. Her kurumda olduğu gibi ortamı bozan unsurlar olabileceğini belirten Prof. Dr. Acer, “ÇOMÜ’de huzur ortamı dengelenmeye başlandı. Bu bağlamda hem Türkiye’de genel olarak hem de üniversitemizde genel ortamın eskisine nazaran çok çok daha iyi noktada olduğunu ben şahsen gözlemliyorum. Bilimsel odaklı çalışma kültürünün güçlendiğini görüyorum. Çünkü projelerle uğraşan hocalarımızın sayısı arttı. Üstelik biliyorsunuz çok problemli bir dönemden geçmemize rağmen. Biz iki yıl öncesi rakamlara göre yabancı öğrenci sayımızı iki katına çıkarmışız. Şuan bir başlangıç olarak Balkanlarda en fazla tanınan üniversite haline geldik. Kurduğumuz bağlantılarla ortak programlar açma noktasına geldik. Örneğin Kosova’da bir üniversite ile ortak bir yüksek lisans programı açmak için bir protokol imzalayacağız. Bunlar üniversitemizi uluslararasılaşması yönündeki adımlar. Bu çalışmanın okullarımız içinde de yapılmasını bekliyoruz. Bu çok önemli" diye konuştu.




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