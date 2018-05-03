ÇOMÜ, Sırbistan ve Bosna Hersek’teki liselerde tanıtıldı

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü Sırbistan ve Bosna Hersek’in çeşitli okullarında Boşnak ve Arnavut öğrencilere üniversiteyi tanıttı.

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü’nden Zija Shehi, Ömer Tatlı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Tuncay Ak ve Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü’nden Can Alper İnal, güçlü tarihi bağlar olan Balkan coğrafyasında önce, Sırbistan’ın güneyinde Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı Preseva bölgesinde Preseva Müftüsü Fikret Limani’yi ziyaret etti. Ardından İsa Beg İmam Hatip Lisesi öğrencilerine üniversiteyi tanıttılar. Buradan Sırbistan’ın Boşnak Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak Bölgesindeki Novi Pazar şehrine giden heyet Ekonomska Trgovina Lisesi, Gimnazia Novi Pazar, Medicinska Skola liseleri ile Sinan Begova Medresesi’nde öğrencilere Çanakkale ve ÇOMÜ ile ilgili bilgiler aktardı.

Novi Pazar şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Okçular Sergisi açılışına katılan ÇOMÜ heyeti, burada Bilal Erdoğan ile bir araya gelerek, ÇOMÜ’de eğitim alan Balkan kökenli öğrencilerle ilgili destek taleplerini ilettiler. Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Sulejman Uljganin ile de bir görüşme gerçekleştiren heyet, üniversiteye Sancak bölgesinden daha çok öğrenci kazandırmak için görüş alışverişinde bulundu. Sırbistan’ın Prije Polje şehrinde Bakiye Hanum Medresesi ile Tutin şehrinde Tutin Kız İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen personel, tanıtım filmi ve broşürlerle ÇOMÜ’yü tanıttılar.

Sırbistan’daki temasların ardından Bosna Hersek’e geçen heyet, Zenica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü’nün her yıl düzenlediği 23 Nisan Şenliği’ne katıldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile bir araya gelerek ÇOMÜ’nün Balkanlar’daki çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiler. Bosna Hersek’in Zenica şehrinde Druga Gimnazia Zenica ve Ekonomska Skola liselerinde tanıtım faaliyetleri icra eden heyet burada, Türk Boşnak Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin Imamovic ve Yunus Emre Enstitüsü Mostar Şube Müdürü Yunus Dilber ile Busovaca şehrinde ise Sarajevo Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazım Hadzimejlic ile bir araya gelerek, üniversitenin Bosna Hersek’te gerçekleştirmek istediği faaliyetlere dair görüş alışverişinde bulundular.