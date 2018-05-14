ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu 20 bin kişilik iftara hazırlanıyor

Huzur ve bereketin simgesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Aynalı Çarşı, Korfmann Kütüphanesi yanında yer alan Mevlana Kültür Sanat Evi‘nde Ramazan ayında 30 gün boyunca ücretsiz iftar yemeği ikram edilecek. Her sene yediden yetmişe tüm vatandaşların ortak buluşma noktası olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf topluluğu tarafından organize edilen iftarlarda Ramazan Ayı boyunca 20 bin kişiye ücretsiz iftar verilmesi planlanıyor.

İftar etkinlikleri kapsamında 20 Mayısta Gelibolu Mevlevihane’sinde 3 bin kişiye iftar verilecek. İftarlarda, Enstrümantal ney dinletisi, iftar, dua, ardından mesnevi okumaları sema gösterisi de Çanakkale halkını bekleyen etkinlikler arasında olacak.