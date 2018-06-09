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09 Haziran 2018 13:04

ÇOMÜ TÖMER mezuniyet töreni gerçekleşti

ÇOMÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.

ÇOMÜ TÖMER mezuniyet töreni gerçekleşti

09 Haziran 2018 13:04


Törene TÖMER Müdürü ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, araştırma uygulama merkezlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, TÖMER personeli, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Tören’in açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, çeşitli istatistiki bilgiler vererek TÖMER’in faaliyetlerinden, projelerinden ve son dönemde kat ettiği ilerlemeden bahsetti. Prof. Dr. Salih Zeki Genç ise konuşmasında, ÇOMÜ TÖMER’in yaptığı nitelikli çalışmaları takip ettiklerini ve bu çalışmaları desteklediklerini belirtti.


Konuşmaların ardından kompozisyon okuma, şiir, şarkı, dans ve taklit gösterilerinden oluşan Mezuniyet Töreni, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.




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