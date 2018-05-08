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08 Mayıs 2018 21:11

ÇOMÜ ’Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’ açılış töreniyle başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 8-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’ açılış töreni ve yürüyüş ile start aldı.

ÇOMÜ ’Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri’ açılış töreniyle başladı

08 Mayıs 2018 21:11


Cumhuriyet Meydanındaki açılış törenine, ÇOMÜ Rektör Vekili Mustafa Görün ve öğrenciler katıldı. Törende ilk olarak, Saygı Duruşu’nda bulunulup, İstiklal Marşı’ okundu. Daha sonra Capoeira Topluluğu tarafından gösteri yapıldı.


Ardından ÇOMÜ Rektör Vekili Mustafa Görün şenliğin açılışının konuşmasını yaptı. Daha sonra şenlik yürüyüşüne geçildi. Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş Morabbin Parkında son buldu. Morabbin Parkında Müzik ve Performans Topluluğunun konseriyle etkinlik son buldu.


ÇOMÜ’nün Troya öğrenci şenlikleri ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde, 11 Mayıs Cuma Ümit Olgun ve Paryalar, Emre Aydın, 13 Mayıs Cumartesi Son Feci Bisiklet, Gökçe 13 Mayıs Pazar ise Pinhani ve Ece Seçkin konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.




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