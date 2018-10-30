ÇOMÜ Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu, elektrikli otomobil üretti

Dr. Yücel Acer'i ziyaret etti. Topluluk üyeleri, projenin detaylarıyla ilgili bilgi sunarak, deneme sürüşü gerçekleştirdiler.

Rektörlük önünde, kendi tasarladıkları aracın teknik özellikleri ve yapım süreciyle ilgili Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e bilgi veren Yenilenebilir Enerji ve Robot Topluluğu Başkanı Tunahan Gencel, “Aracımızın yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Yapımını Umurbey'de gerçekleştirdik ve bize Umurbey Belediyesi sponsor oldu. 40 kilometre hıza çıkabilen aracımızın özelliği, Türkiye'nin ilk konuşan elektrikli aracı oluşu. TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği Efficiency Challenge Electric yarışmasına katılarak ÇOMÜ'yü temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise girişimci topluluk üyelerini tebrik ederek bilimsel çalışmalara yönetim olarak desteklerinin süreceğini ifade etti ve araçla Rektörlük binası önünde kısa bir test sürüşü gerçekleştirdi.