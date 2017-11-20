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20 Kasım 2017 10:18

ÇOMÜ, YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecini tamamladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, YÖK Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler ile değerlendirilmesi sürecini tamamladı.

ÇOMÜ, YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecini tamamladı

20 Kasım 2017 10:18


23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının en çok beş yılda bir Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci ile değerlendirilmesi kararı alındı.


Bu kapsamda, Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Prof. Dr. Hasan Seçen, Prof. Dr. Ümit Dilber Demirel, Prof. Dr. Haydar Akyazı, Prof. Dr. Ahmet Diken ve Hülya Kartal’dan oluşan 6 kişilik YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, ÇOMÜ için planlanan ziyaretleri 5 - 8 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdi. YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı 4 gün süren değerlendirmeler boyunca, Kalite Üst Komisyon Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden eşliğinde, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Değerlendirme Takımı bu ziyaretlerin yanı sıra, başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer olmak üzere, Üniversitenin Kalite Komisyonu üyeleri, dış paydaşları, Enstitü Müdürleri, lisansüstü öğrencileri, üniversitede bulunan idari birimler ve araştırma merkezleri ile görüşmeler yaptı.


Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda üniversite hakkında olumlu değerlendirmeler yapan YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı’na teşekkürlerini sundu.




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