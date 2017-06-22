ÇOMÜ’de 8 bin öğrenci mezun oldu

Mezun öğrenciler, Çanakkale 18 Mart Stadyumunda düzenlenen törenin sonunda kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

18 Mart Stadyumu’ndaki mezuniyet törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Adil Karataş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı. Buradaki törende, mezun öğrenciler geçit töreni yaptı. Geçit esnasında öğrencilerin taşıdığı pankartlar, aileleri ve törene katılanları güldürdü.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin hem eğitimde, hem de bilimsel araştırmada, akademik kaliteyi öncelik yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesi olduğunu söyledi. Rektör Acer, “Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile ünlü Çanakkale ve ilçelerinde, birbirinden seçkin yerleşkelerinde ve Çanakkale Boğazı’na nazır merkez yerleşkesinde kurulu eşsiz güzellikte bir üniversite. Teorik eğitimle yetinmeyen, öğrencilerin uygulama imkanlarını ve iş dünyası ile ilişkilerini güçlendiren imkanlar oluşturmuş bir üniversite. Türkiye’nin en güçlü arkeoloji bölümlerinden birine, en büyük astrofizik gözlem evine, sınırlı sayıda üniversitede bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne, en güçlü Japonca bölümüne, alanlarında ön sıralarda yer alan fakülte ve yüksekokullara sahip, Türkiye’de akademik kalite sıralamasında son iki yılda 15 basamak birden ilerlemiş bir üniversite” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, “Hangi terör örgütü hangi bize yan bakan hangi uluslararası güç olursa olsun bu gençlerle beraber yürümekten bir daha gurur duyduk. Ülkemiz adına umutlandık, onurlandık. Tek bayrak diyen tek millet diyen tek devlet tek vatan diyen bu gençlerimizle beraber bir daha gördük ki hiçbir korkumuz olmayacak, sırtımız yere gelmeyecek. Şu karşı ki dağlarda başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Yahya Çavuşlar, Seyit Çavuşlar nasıl ki 102 yıl önce bu ülkeye yan bakanlara bu ülkeye kast edenlere dur demişlerdi. Bugünün gençleri, bugünün yiğitleri 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemize yan bakanlara dur dediler ve dur diyecekler inşallah. Bu ülkenin beraberliği birliği, genci kadını, yaşlısı erkeği, zengini fakiri yekvücut halde bu bayrağın be devletin yanında duracak” diye konuştu.

Çanakkale mehter takımının bir dinleti sunduğu törende Arslanbek Sultanbekov da bir konser verdi. Konserin ardından mezun olan 8 bin 500 öğrenci keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.