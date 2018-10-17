ÇOMÜ'de bir ilk daha: Ayvacık MYO'da çift anadal

ÇOMÜ, bu uygulama ile önlisans düzeyinde de Türkiye genelinde ilkler arasında yerini aldı.

Ayvacık MYO Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek, bu değişiklikle birlikte, “Öğrencilerimiz anadallarının yanında ikinci bir programda diploma alma şansı elde edebilecekler. Böylece öğrencilerimizin gelecekte iş bulma imkânı artacak ve mesleki yeterlilikleri yükselecek. Ayrıca bu durum, Ayvacık Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerimizin başarılarını artıracak bir rekabet ortamı sağlayarak, okulumuzun kalitesinin artmasını destekleyecek ve öğrenci tercih edilirliğini artıracaktır” diyerek, Türkiye genelinde ilkler arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili olarak, Ayvacık MYO Konferans Salonunda, Ayvacık MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Temeloğlu tarafından 1. sınıf öğrencilerine yapılan bilgilendirme toplantısında çift anadal yapma koşulları ve başvuru şartları anlatıldı.