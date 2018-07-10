ÇOMÜ’de iki bölüme daha kontenjan verildi

Akademik kadrosunda bulunan 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 60 Kişilik kontenjanı ile eğitim öğretim hayatına başlayacak olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bir bilim dalı olarak, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü insan yerleşimini daha yaşanabilir hale getirmeyi ve yerleşimlerin gelişmelerini mekansal, ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan değerlendirip bir plan çerçevesinde yönlendirmeyi amaçlıyor.

Çanakkale ve çevresi, doğal özellikleri, tarihsel geçmişi ve arkeolojik değerleri ile farklı gelişme dinamiklerini barındırıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kuruluşu ile birlikte bölgenin sosyoekonomik gelişimi yeni bir ivme kazandı. Nüfus artışına bağlı olarak konut üretimi artmakta, hizmet sektörü gelişiyor. Bölümün, Çanakkale ve bölgesinin planlı gelişmesine, hem yetiştirdiği insan kaynağı hem de yapacağı uygulamaya yönelik bilimsel araştırmalar ile önemli bir katkısı olacak.

Diğer mühendislik dallarından farkı, mühendislik ilkelerini canlı sistemlere uygulaması olan Biyomühendislik Bölümü ise 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 40 biyomühendis adayı ile eğitim öğretime başlayacak. Farklı bilim dallarını bir araya getiren Biyomühendislik, her zaman toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek ve aynı zamanda, hem bilimsel gelişmelere hem de insan sağlığı ve yaşamına yön verecek.

Biyomühendislik Bölümü’nde kanser biyobelirteçlerinin erken teşhisine yönelik biyoalgılama sistemleri, biyopolimerler, yapay doku/doku kültürleri üzerine yoğun araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bu alanlar ile ilgili TÜBİTAK, TÜBA ve BAP kaynaklı projeler desteklenmekte ve bu projeler kapsamında genç araştırmacılar da burs alarak araştırmalara katılıyor.