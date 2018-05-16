ÇOMÜ’de iki yeni Deprem Kayıt İstasyonu açıldı

Üniversitede ilki 2016 yılında kurulan Deprem Kayıt İstasyonun üçüncüsü Yenice’de, dördüncüsü Ezine’de açıldı.

Dünyada tek ve sıra dışı Deprem Kayıt İstasyonu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ortaklığı ile Yenice MYO’da açıldı.

Yenice MYO’da ÇOMÜ Senato Toplantısı ardından gerçekleşen açılış törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Belediye Başkanı Veysel Acer, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Rektör Yardımcıları, ÇOMÜ’lü akademik ve idari personel katıldı.

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Tolga Bekler, en başından beri amaçlarının dört tane deprem kayıt istasyonunu ÇOMÜ’de açmak olduğunu dile getirerek, “İlkini Üniversitemiz Ulupınar Gözlem Evine açtığımız istasyonlara, Çan, Yenice ve Ezine MYO’da açtığımız istasyonları da ekledik. Bölgemiz depremsellik konusunda çok ciddi tehlikeli bir bölge. Ayrıca son yıllarda artan deprem potansiyellerini daha yakın takip edebilmek ve dolaysıyla depremlerle ilgili bilimsel alt yapıyı çalışabilmek önemli. Bu konuyla ilgili yapılabilecek tüm bilimsel açıklamaları daha güvenilir hale getirebilmek adına istasyonları kurmak en büyük hedefimizdi. Yenice Deprem Kayıt İstasyonunu ulusal ve uluslararası istasyonlardan ayıran ve dünyada tek olmasını sağlayan en büyük fark Yenice MYO’da görevli grafik sanatçıları tarafından depremi tema alan görsellerin istasyon binasına resmedilmiş olması. 18 Mart 1853 7.3 büyüklüğündeki Yenice Gönen depremin yaşandığı yerde, bu istasyonun işlerliği ve hazırlayacağı verileri son derece önemli” dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu civarındaki deprem tehlikesi riskini kaldırmanın mümkün olmadığının altını çizerek, ancak deprem öncesi tedbirler ve depreme hazır bir toplum haline gelebilmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Kalafat, "Deprem araştırmaları çok yönlü ve multi disipliner araştırmalar. Dolayısıyla bir kurumun tek başına altından kalkabilmesi oldukça zor bu yüzden bu tür işbirliklerine çok önem veriyoruz. Bu modeli uzun yıllardan beri biz de teşvik ediyoruz. Bu konuda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili olan çalışmalar kapsamında bunun daha da geliştirilmesi tabii ki arzumuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Deprem kayıt istasyonunun açılışının ardından protokol tarafından istasyon hakkında bilgiler alındı ve Rektör Acer, katkılarından dolayı Yenice Belediye Başkanı Veysel Acer ile Dr. Doğan Kalafata hediye takdiminde bulundu.

Yenice’de gerçekleşen açılış töreninin ardından ÇOMÜ Senato Üyeleri Ezine MYO’daki Deprem Kayıt İstasyonu ve satranç platformunun açılışına geçti. Törene Ezine Kaymakam Ali İkram Tuna, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu katıldı.

Törende Doç. Dr. Tolga Bekler, Dr. Doğan Kalafat istasyonla ilgili bilgiler verirken Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Deprem Kayıt İstasyonunun Ezine Belediyesinin katkılarıyla hizmete geçtiğini söyledi ve “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ise ÇOMÜ’nün ve Ezine MYO’nun taleplerine kayıtsız kalmadıklarını bildirerek, “Bundan sonraki projelerde de katkı anlamında elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, göreve başladıkları günden itibaren meslek yüksekokullarının gelişmesi ve ilerlemesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Birçok meslek yüksekokulumuz olması gerekli noktaya hızla ilerliyor. Ezine Meslek Yüksekokulu bu örneklerden bir tanesidir. Öğrencilerimizin rahat bir eğitim görmeleri ve bu yerleşkenin daha iyi olması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Her geldiğimde görüyorum ki yerleşkemiz ileriye doğru giderek nezih bir görünüme kavuşmuş oluyor. Söz konusu bu ilerlemenin tek başına üniversitemizin başarı diyemeyiz. Bizler güçlü bir irade gösterdikten sonra, tüm kurumlar ellerinden geleni yapıyorlar. Açılışı yapılan deprem kayıt istasyonları Çanakkale’ye bilimsel katkı sunarak hizmet vermeye devam etmek anlamında çok önemli. Gelişmek ve ilerlemek adına büyük bir çaba harcıyoruz. Bilimsel anlamda etrafında bulunan tüm kurum ve kuruluşlara destek veren bir üniversite olmak istiyoruz. Son iki yıl içerisinde açılışına katıldığım 4. deprem istasyonu oluyor. Deprem Türkiye’nin bir gerçeğidir. Bu gerçekten hareketle açılışı yapılan bu istasyonların bilimsel araştırmalara katkısı büyük olacak. Türkiye her alanda bilimsel araştırmalar yapan ve başarısını yukarılara taşıyan bir ülke konumundadır. Gelecek bizler sayesinde bilimle, özveriyle olacaktır. Hayırlı olmasını diliyor, istasyonların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bu işbirliklerinin birlikte çalışma motivasyonu anlamında önemli olduğunun altını çizen Ezine Kaymakam’ı Ali İkram Tuna ise Ezine’nin sosyal ve kültürel yönden gelişiminde Ezine MYO’nun önemli bir ivme olduğunu belirtti.

Deprem kayıt istasyonu ve satranç platformunun açılışının ardından katkı sunanlara hediyeleri takdim edilirken, geçtiğimiz hafta Şehit Onbaşı Fatih Duru anısına Ezine Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Futbol ve Satranç Turnuvasında birinci olan takımlara ve kişilere de ödülleri verildi.