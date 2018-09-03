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03 Eylül 2018 12:49

ÇOMÜ’de ilk kayıt heyecanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk kayıtları başladı.

ÇOMÜ’de ilk kayıt heyecanı

03 Eylül 2018 12:49


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) yılın ilk kaydı Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Mühendislik Fakültesi’nde törenle gerçekleştirildi. ÇOMÜ’nün en çok tercih edilen üniversitelerden birisi olduğunu ifade eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, “Bugün itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına 209 farklı programla başlıyoruz. 16 tane fakültesi, 13 tane meslek yüksekokulu, 6 tane 4 yıllık yüksekokulu olan 4 enstitüye bağlı çok sayıda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir üniversite haline geldi. Bu seneki yerleştirmeler sonucunda ÇOMÜ bu eğitim-öğretim yılına 53 binin üzerinde öğrenciyle başlayacak. Bu bizi Türkiye’nin en büyük ilk 15 üniversitesi arasına sokuyor” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, “53 binin üzerinde öğrencimiz var. 60 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz olmak üzere çok önemli bir sayıya ulaşmış durumdayız. Bunun yanında 676 doktora, 5 bin 360 yüksek lisans öğrencisinin olması da üniversitemizin akademik kariyerini kıymet katıyor” şeklinde konuştu.


Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü kazanan Gaye Doğan ve Mehmetcan Bostancı ile Biyoteknik Mühendisliği bölümünü kazanan Nergiz Genç ile Meltem Çalışkan adlı öğrencilerin kaydını yaptı.


Bir hafta devam edecek olan kayıtlarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yaklaşık 10 bin yakın öğrencinin kayıt yaptıracağı tahmin ediliyor.




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