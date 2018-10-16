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ÇOMÜ'de ilk kez beyin pili uygulaması

Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanan ve halk arasında Beyin Pili olarak bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulaması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde Parkinson hastasına uygulandı.

Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan ve halk arasında Beyin Pili olarak bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulaması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde Parkinson hastasına uygulandı.


ÇOMÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Adem Bozkurt Aras, Çanakkale'de ilk defa uygulanan bu yöntemle ilgili şunları söyledi: “Derin Beyin Stimülasyonu yöntemi uzun yıllar önce uygulanmaya başlandı. Bu teknoloji son zamanlarda ise esansiyel titreme için kullanılmasının yanı sıra Parkinson hastalığı, distoni ve multibl skleroz (MS) gibi hastalıklarla beraber olan titremelerde de kullanılmaya başlandı. Ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabilen operasyonu, ÇOMÜ Hastanesi'nde ben ve asistan doktor arkadaşlarımız Dr. Ömer Serdar Akgül ve Dr. Alpay Burak Doğru ile Çanakkale'de ilk defa başarı ile gerçekleştirdik. ÇOMÜ Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu operasyondan sonra bir hafta boyunca kliniğimizde takip ettikten sonra titremeleri azalan ve normal yaşantısına dönen hastamızı taburcu ettik. Ekibim adına mutluluğumu ifade etmek istiyorum.”

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