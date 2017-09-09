ÇOMÜ’de kampüs yenileme çalışmaları devam ediyor

05.2017 tarihinde yer teslimi ise 16.06.2017 tarihinde yapılan Terzioğlu Kampüsü 1. Etap Muhtelif tadilat ve onarım işlerinde sona yaklaşıldı.

ÇOMÜ’nün çeşitli fakülteleri ve birimlerindeki düzenlemelerle ilgili bilgiler veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını belirterek yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcı öncesi tüm birimlerdeki tespit edilen eksikliklerin tamamlanacağını ifade etti.

Sinan Karabulgu, "Dairemizce projelendirilerek ihalesi yapılan işler için, inşaat kontrolörü İsmail Yurttekin, Elektrik kontrolörü Eniz Atasev ve mekanik kontrolörü Mustafa Yavaş görevlendirildi. Bu kapsamda; Tıp Fakültesi dekanlık binasının cephesinin mantolama ve boyama işi gerçekleştirilirken, yapılan çeşitli onarımlarla fakülteye yeni sınıflar kazandırılıyor. Fen Edebiyat Fakültesi ek binasında duvar ve tavanların boya ve badanası gözden geçiriliyor, iç kapılar ile merdivenlerin boyası yapılıyor. Laboratuvar bloğunun koridorlarının duvar ve tavan boya badanaları yapılıyor. Deniz Bilimleri Fakültesi’nde müzenin kapısı değiştirilirken iç kapıların ve bazı sınıfların boyası yapılıyor. Yine Deniz Bilimleri Fakültesi’nin kullanımı için Dardanos Yerleşkesi’nde su kuyusu açıldı. Mühendislik Fakültesi’nde asma tavan imalatı yapılırken kazanlar yenileniyor. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın yönetmeliğe uygun olmayan kapıları değiştiriliyor. İlahiyat Fakültesi’nde toplantı salonu ve dekanlık bekleme salonunda çeşitli tadilatlar gerçekleştiriliyor. Ziraat Fakültesi’nde bodrum kattaki merdiven altı, yapılan düzenlemeyle depo haline getiriliyor. 1. katta erkek ve bayan mescidine abdest alma yeri yapılıyor. Koridorlarda yapılan çeşitli düzenlemelerle fakülteye yeni öğretim üyesi odaları kazandırılacak. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yeni çalışma ofisleri yapılırken, tadilatlarla yeni atölyeler kazanıldı. Necip Fazıl Kısakürek tiyatro sahnesinin ahşap parkesinin cilası yapılıyor. Litografi atölyesindeki demir kapı değiştiriliyor. Merdiven altları ise yapılan düzenleme ile depo haline getiriliyor. Kazanlar yenilendi. ÖSEM’e su deposu yapılırken, mutfak davlumbazlarına gazlı söndürme sistemi takılıyor. Tüm binalardaki çatıların onarımları ve bakımları yapılıyor. Terzioğlu Kampüsü’ndeki arıtma tankları boyanıyor. Eski ÇOMÜ Kreş binasının yangın sistemi yapılıyor" dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise 2017-18 Eğitim Öğretim dönemi öncesi öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim almalarını sağlamak, personelin de çalışma ortamlarının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen 1. etap çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.