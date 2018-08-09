ÇOMÜ’de Sosyal Bilimler alanında bir ilk

Şimdiye kadar fen bilimleri alanındaki iki bölümde (Çevre Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) % 100 İngilizce eğitim verilen ÇOMÜ’de bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümünde de % 100 İngilizce eğitime başlanıyor.

ÇOMÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu yıl tercih döneminde ilk öğrencilerini alacak. 40 kişilik kontenjanı olan bölümde eğitim dili % 100 İngilizce olacak. 1 Profesör, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 araştırma görevlisinin görev yaptığı bölüm, öğrencilerin hem dünyayı daha iyi takip edebilmeleri hem de çok iyi derecede İngilizce bilen mezunlar yetiştirmek amacıyla İngilizce eğitim verecek. Uluslararası İlişkiler Bölümü, ÇOMÜ’nün sosyal bilimler alanında % 100 İngilizce eğitim veren ilk bölümü olacak. İngilizce eğitimin yanı sıra, İspanyolca, Rusça, Fransızca gibi seçmeli derslerle öğrencilerin ek bir yabancı dil öğrenmesini de destekleyecek şekilde kurulan bölüm, çok dilliliği sayesinde Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Bölümleri içerisinde fark oluşturuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, “Siyasal Bilgiler Fakültesi ismi bir markadır. Türkiye’de çok az üniversitede vardır. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biz de olabildiğince bu markanın hakkını verecek şekilde fakültemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Fakültemizin nitelik olarak gelişimini, nicel büyümenin hep önünde tuttuk. Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim dilinin İngilizce olması da bu çerçevede düşünüldü. Bir Uluslararası İlişkiler mezununun yabancı dil bilmesi en az alanını iyi bilmesi kadar önemli. Eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerin mezun olduklarında İngilizceyi çok iyi bir şekilde konuşabilmeleri için çok büyük bir avantaj. Şu an Türkiye’de % 100 İngilizce eğitim veren Uluslararası İlişkiler Bölümüne sahip 14 üniversite bulunmakta. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tercih edecek öğrencilerimiz, öncelikle ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) bünyesinde yapılacak olan İngilizce seviye tespit sınavına girecekler. Gerekli olduğu takdirde YADYO’da hazırlık sınıfı okuyacaklar. ÇOMÜ YADYO, gerek akademik kadrosu gerek teknik altyapı imkanları ile dil eğitiminde çok iyi bir konumda. Şu an tercih dönemindeyiz ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin ve ailelerinin bu imkanları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çanakkale şehir merkezinde yer alan Terzioğlu Kampüsünde bulunuyor. Gerek Siyasal Bilgiler Fakültesinin gerekse Uluslararası İlişkiler Bölümünün yapmış olduğu Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile bölümde okuyacak öğrenciler istedikleri takdirde en az bir dönemlerini yurtdışında bir üniversitede geçirme imkanına da sahip olacaklar.