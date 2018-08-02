Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, derslerin internet üzerinden online olarak yürütüldüğü bir yüksek lisans türü olmak ile birlikte bu eğitim, kişilerin evlerinde ve ofislerinde bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almalarına olanak sağlamakta ve yoğun iş temposunda olanlar ve yaşadıkları şehirde istedikleri programı bulamayanlar açısından alternatif bir çözüm üretiyor.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları; tezsiz yüksek lisans olarak yapılıyor. Tezsiz yüksek lisans programları, akademisyen olmayı amaçlamayan, akademik kariyer dışında iş hayatında avantaj elde etmek isteyen kişilerce seçilen yüksek lisans eğitimi. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanacağını öğretiyor.