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02 Ağustos 2018 12:35

ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı

02 Ağustos 2018 12:35


Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, derslerin internet üzerinden online olarak yürütüldüğü bir yüksek lisans türü olmak ile birlikte bu eğitim, kişilerin evlerinde ve ofislerinde bilgisayar karşısında yüksek lisans eğitimi almalarına olanak sağlamakta ve yoğun iş temposunda olanlar ve yaşadıkları şehirde istedikleri programı bulamayanlar açısından alternatif bir çözüm üretiyor.


Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları; tezsiz yüksek lisans olarak yapılıyor. Tezsiz yüksek lisans programları, akademisyen olmayı amaçlamayan, akademik kariyer dışında iş hayatında avantaj elde etmek isteyen kişilerce seçilen yüksek lisans eğitimi. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanacağını öğretiyor.




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