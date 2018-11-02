ÇOMÜ'lü öğrencilerden teknik gezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu, Bitki Korumu Bölümü'nün son sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali ve Öğr. Gör. Pınar Turhan'ın gözetiminde Ezine İlçesi'nin Yeniköy ile Gökçebayır köylerinde teknik inceleme gezisi yaptılar.

İlk olarak TARİŞ Zeytin İşletme Tesisinde zeytinyağının nasıl işletildiğine dair bilgiler alan öğrenciler, yetkili departmanlardan zeytin zararlıları ve hastalıklarını öğrendiler. Ezine İlçe Tarım Müdürü Ramazan Eren ve Hakkı Aker tarafından öğrenciler daha sonra, ‘İyi Tarım Uygulamaları Zeytinciliği' teknikleri anlatıldı. Gökçebayır köyünde bulunan domates ile marul seralarını da ziyaret eden öğrenciler, burada sera işletmecileri ile bir araya gelerek farklı zararlıların mücadelesinde kullanılan biyoteknik ile biyolojik mücadele yöntemlerini uygulamalı olarak gördüler. Öğrenciler, uygulamalı olarak yapılan gezinin kendileri açısından da büyük tecrübe arz ettiğini ifade ettiler.