yılı kapsamında International University of Sarajevo ile birlikte 6-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Sarajevo’da ICLAR (International Congress on Landscape Architecture Research) kongresi düzenlendi.

Kongreye başta ülkemizdeki üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanlarının yanı sıra farklı meslek disiplinlerinden de iştirak oldu. Ülkenin peyzajlarına yönelik planlama ve tasarım konularında çok sayıda bildiri sunuldu. Kongre kapsamında Sarajevo’nun zengin doğal, kültürel ve turistik değerleri de ziyaret edildi. Bu yıl ilki düzenlenen kongrenin her yıl yapılması, bir yıl ülkemizde, diğer yıl da yurt dışında yapılması yönünde tavsiye kararı alındı.