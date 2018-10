ÇOMÜ'nün 5 projesi 1.3 Milyon Euro ile desteklendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin koordinatörü olduğu ve tamamının üniversite tarafından yazıldığı 5 proje, Ulusal Ajans tarafından 1,3 Milyon Euro ile desteklendi.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, “Projelerin tamamı ÇOMÜ tarafından yazıldı. Üç projenin yürütücüsü ise doğrudan ÇOMÜ. Proje ortaklarımız arasında İtalya, Macaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Portekiz, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi Avrupa Birliği'nin çok aktif ülkeleri var” dedi.

İki yıl sürecek beş projenin 4'nün tarımla, birinin ise sağlıkla ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, Avrupa Birliği'nin çok geniş proje destekleri olduğunun altını çizdi ve Türkiye'de de üniversitemizin bu fonlardan en iyi yararlanan üniversitelerden biri olduğunu Ulusal Ajans Başkanın Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer'i arayarak söylediğini bildirdi.

Prof. Dr. Kemal Çelik, bu projelerin toplamında ÇOMÜ'nün bütçesine 3 dilim halinde tahsis edilecek 1,3 milyonluk bütçenin yanı sıra birçok Avrupa ülkesine bu anlamda üniversitemizin liderlik etmesinin önemine dikkat çekerek, “Kanımca özlediğimiz tablo bu; zira AB'nin, gelişmişliğini bilime borçlu birçok ülkesinden üniversiteye ve değişik kuruluşlara üniversitemizin projeleri ile liderlik yapıyor olması ÇOMÜ ve bizler adına gurur verici bir başarıdır. Avrupa Birliği'nin nitelikli, uygulanabilirliği yüksek projelere fon ayırması henüz AB üyesi olamayan ancak müktesabat gereği bu fonlardan yararlanabilen ülkemiz için çok ama çok önemli. İşte bu nedenle çok sayıda akademisyenin hemen her alanda nitelikli ve rekabet gücü yüksek projeler ile AB'nin kapısını çalması gerekir. ÇOMÜ'den çıkan her projeye, alınan her proje desteğine bu bağlamda seviniyoruz, daha aday ülke iken kaliteli ve güncel projelerle abonesi olduğumuz AB fonları, devletin 50 yıldan fazladır daimi üyesi olmak için sabırla sarf ettiği çabaları olumlu sonuçlandığında, yani “tam üyelik” gerçekleştiğinde daha fazla kullanılacaktır ” dedi.

Prof. Dr. Çelik, “ Gerçekleştirdiğimiz çok sayıda proje üniversitemizde Erasmus + ve Horizon 2020 proje kültürünün gelişmesine katkılar sağlamakta ve öğretim elemanlarımızın küçük adımlarla bu fonlar için mesafe kat etmesinde motivasyon sağlamaktadır. Proje yapma ve yaşamı projelendirme anlayışı dünyanın tüm saygın ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz ve üniversitemizde de toplumsal geleceğimiz için yaşamsal özellikler taşımaktadır, zira bu projeler ülkemizin hangi ligte olacağına karar veren önemli kriterlerden biridir. Gerçekleştirdiğimiz bu 5 projenin tamamı uzun soluklu projeler olup multidisipliner ekipler aracılığıyla hayat bulacaktır. Türkiye'nin tarımdan sağlığa, enerjiden sanayiye önünü açabilecek uzun soluklu projeleri önemseyip dışa bağımlılıktan ivedi olarak kurtulması gerekmektedir. Bu bağlamda yerli ve milli kavramının içinin doldurulması oldukça önemli ve olumlu bir yaklaşımdır. Rakamlarla örnekleyelim; Sağlıkta Türkiye sadece kronik hastalıklarla mücadeleye her yıl 85 milyar dolar para öderken, 130 ülkeden 120 kalem tarımsal dış alım gerçekleştirerek 180 milyar dolar da tarımsal dış alım için harcamaktadır. Eğer istatistiki rakamlar bizi yanıltmıyorsa sadece iki kalemde (sağlık ve tarım) ithalata 260 milyar dolar para ödüyoruz. İşte tam da bu noktada ülkede hayatın içerisinde üretim - eğitim projelerinin olması gerekir ve kanımca ÇOMÜ'yü üst sıralara taşıyacak en önemli şey de bu projelerin çoğalması ve sonuçlarının ürüne dönüşmesidir” dedi.

ÇOMÜ'nün AB Fonları Tarafından 1.3 Milyon Euro ile desteklenen 2018 projeleri: Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health-(Apitherapy sektöründe profesyonel gelişim fırsatlarının sağlık açısından iyileştirilmesi), Agriculture 4.0. Information and Communication Technology for future Agriculture-(Tarım 4.0. Geleceğin tarımı için bilgi ve iletişim teknolojileri), Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to Prevent Marginalization and Exclusion -(Marjinalleşmeyi ve dışlanmayı önlemek için dijital sağlık okuryazarlıkta yetişkin eğitimi), Innovative Skills Transfer for the Development of Agricultural Entrepreneurs- (Tarımsal girişimcilerin gelişiminde yenilikçi becerilerin yaygınlaştırılması), Improving Co-operatives through a new and innovative Beekeeping Sector. (Arıcılık sektöründe kooperatiflerin yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi).