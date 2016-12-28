ÇOMÜ’ye özel pul

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile PTT Başmüdürlüğü arasında kişisel pul sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kişisel pul sözleşmesi kapsamında, Üniversitenin 25. kuruluş yıldönümü temalı pullar teslim edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Çanakkale PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin’in katıldığı törende, üniversiteye, gönderimlerinde kullanılması için basılan 10 bin 50 adet kişisel pul teslim edildi. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri ile öğrenci-personellerin kargolarının indirimli olarak taşınması için kargo sözleşmesi imzalandı.