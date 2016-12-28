Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 15:00

ÇOMÜ’ye özel pul

ÇOMÜ’ye özel pul

28 Aralık 2016 15:00

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile PTT Başmüdürlüğü arasında kişisel pul sözleşmesi imzalandı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kişisel pul sözleşmesi kapsamında, Üniversitenin 25. kuruluş yıldönümü temalı pullar teslim edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Çanakkale PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin’in katıldığı törende, üniversiteye, gönderimlerinde kullanılması için basılan 10 bin 50 adet kişisel pul teslim edildi. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri ile öğrenci-personellerin kargolarının indirimli olarak taşınması için kargo sözleşmesi imzalandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç